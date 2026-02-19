Alerta por Chikungunya: Más del 50% de los casos se concentran en Santa Cruz

El Servicio Departamental de Salud (Sedes), a través de su director, Julio César Koca, informó esta mañana sobre la situación epidemiológica del chikungunya en el departamento, donde actualmente se reportan casi 3.000 casos, concentrándose más del 56% en el municipio de Santa Cruz de la Sierra.

El director del Sedes explicó que la mortalidad directa por chikungunya es baja, pero aumenta en personas con enfermedades de base o en los extremos de edad.

“Si las personas están completamente sanas, la probabilidad de fallecer es de menos de 0,1%. Pero si tienen otra enfermedad de base, este porcentaje se eleva considerablemente”, dijo.

Sobre el posible cuarto deceso, aclaró: “Todavía está en un proceso de análisis por el Comité Científico; ellos hacen el dictamen y nos informan si realmente se trata de un caso atribuible a esta enfermedad”.

En cuanto a la evolución de los pacientes, el director del Sedes detalló que de los 32 pacientes internados en Santa Cruz, siete se encuentran en terapia intensiva, aunque algunos presentan mejoría, especialmente los tres recién nacidos afectados, quienes muestran una evolución favorable.

El Sedes también identificó que 27 municipios reportan casos de chikungunya, siendo La Guardia, El Torno, Yapacaní y Cuatro Cañadas los más afectados fuera de la capital.

“En estos lugares, el trabajo preventivo ha ayudado a que la explosión de casos sea menor que en Santa Cruz”, afirmó el especialista.

El Dr. Koca instó a la población a reforzar las medidas de prevención en casa, especialmente protegiendo a los niños y adultos mayores, y a colaborar con las autoridades para reducir la circulación del vector.

