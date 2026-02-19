Perú sumó este miércoles a su octavo presidente en cerca de una década. El Congreso designó como mandatario interino al legislador José María Balcázar, de 83 años, tras la destitución de José Jerí, quien ejerció el cargo por poco más de cuatro meses.

Balcázar, integrante del partido Perú Libre, obtuvo 64 votos frente a 46 de la derechista María del Carmen Alva, quien partía como favorita para conducir el Gobierno hasta el 28 de julio, cuando asumirá el ganador o ganadora de las elecciones previstas para el 12 de abril.

Un giro en la votación

En una sesión marcada por negociaciones de último momento, partidos de derecha que inicialmente respaldaban a Alva cambiaron su voto y permitieron la elección del congresista.

El Legislativo había destituido a Jerí por investigaciones en su contra por presunto tráfico de influencias.

Perfil y cuestionamientos

Balcázar fue juez de la Corte Suprema y también enfrenta polémicas. Como magistrado, fue sancionado por prevaricato tras modificar una sentencia firme. Además, el colegio de abogados al que pertenecía lo expulsó por presunta apropiación de fondos cuando ejercía como decano.

En el Congreso encabezó la comisión que designó nuevos jueces del Tribunal Constitucional. También generó controversia por su postura contraria a prohibir el matrimonio infantil y por promover un proyecto de ley contra el uso del lenguaje inclusivo.

En días recientes insinuó la posibilidad de indultar al expresidente Pedro Castillo, condenado a 15 años de prisión por el intento de golpe de Estado de 2022.

Promesas de transición

En su primer mensaje como jefe de Estado, aseguró que garantizará “una transición democrática electoral pacífica” y pidió que no haya dudas sobre los comicios de abril.

También afirmó que mantendrá la actual política económica y que reforzará la seguridad ciudadana, una de las principales demandas sociales.

Durante esta semana deberá nombrar al nuevo Consejo de Ministros, en medio de tensiones entre sectores de derecha que se acusan mutuamente de haber facilitado el ascenso de la izquierda al Ejecutivo.

