¿Dónde entrenará la Verde? Equipo técnico visitó Monterrey pensando en el repechaje

Un equipo de avanzada de la selección boliviana visitó Monterrey en México ya con miras a los partidos de repechaje en marzo.

Juan Marcelo Gonzáles

19/02/2026 0:21

Foto: Festejo de la selección de fútbol
La Paz

El preparador físico de la selección boliviana de fútbol, Maximiliano Alonso, declaró que se está buscando y realizando trabajos para que la selección llegue a punto a los partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026.

“Hemos visto la posibilidad, hemos visto alternativas; eso es lo valorable del señor presidente. Hemos visto dos lugares que son los más apropiados para poder concentrar y para poder entrenar. La decisión final la tomará el presidente; ambos lugares son muy cómodos para hacer un buen trabajo previo al partido”, declaró Alonso.

Después de haber hecho la visita, se traen dos lugares que son candidatos para recibir a la delegación previo a los partidos. Entre los requerimientos que evaluaron estuvo la comodidad del hospedaje, concentración, el campo de juego, el gimnasio y ambientes necesarios para los jugadores.

La primera opción se encuentra a media hora de viaje de la ciudad de Monterrey que cumple con los requerimientos. Y la segunda opción es en Torreón, que queda a tres horas de la ciudad donde entrena el club Santos Laguna, que también es una posibilidad.

La decisión final la tomará la Federación Boliviana con el presidente Fernando Costa. Según Alonso, espera que los clubes puedan liberar a los jugadores para tener mayor tiempo de concentración antes del 26 de marzo, fecha en que nos enfrentamos a Surinam.

 

