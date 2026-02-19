“Él es un milagro de vida”: Mary Luz Farfán relata la batalla médica de Runny Callaú

Mary Luz Farfán no se aparta ni un instante del lado de su esposo, el rescatista cruceño Runny Callaú. Desde el 10 de mayo de 2021, cuando él sufrió un derrame cerebral, su vida cambió por completo. Hoy, además de las secuelas neurológicas, enfrentan un daño renal avanzado, apnea del sueño, hipertensión y múltiples complicaciones que requieren atención permanente.

“Mi esposo viene batallando desde el 10 de mayo del 2021 por las secuelas del derrame cerebral. Ha quedado muy delicado de los riñones, con presión alta y apnea del sueño. No descansa bien en las noches, deja de respirar inconscientemente y luego respira con fatiga. Eso le eleva la presión y afecta más sus riñones”, explicó Mary Luz.

La creatinina y la urea se han elevado en los últimos meses, abriendo la posibilidad de que deba someterse a diálisis. “Pedimos a Dios que no llegue ese momento. Sabemos que son tres veces por semana, cuatro horas por día. Cansa mucho y limita aún más”, señaló.

El tratamiento implica gastos que rondan los 20.000 bolivianos mensuales, entre suplementos, medicamentos, pañales, cremas, fisioterapia, combustible y mantenimiento del vehículo que utilizan para trasladarlo. Solo en suplementos, detalló, invierten cerca de 9.600 bolivianos al mes.

Mary Luz recordó los momentos más críticos: la intubación, las bacterias intrahospitalarias, la broncoaspiración que dañó un pulmón, la amenaza de diálisis y, en el punto más débil, el contagio de COVID-19. “Fue un milagro que saliera adelante. Él es un milagro de vida”, afirmó.

Ahora, una esperanza se abre con la posibilidad de viajar a Brasil, donde médicos especialistas ya revisaron sus análisis y consideran viable un tratamiento más avanzado, incluso la eventual inclusión en lista de trasplante si fuera necesario. El viaje, sin embargo, representa un gasto adicional significativo.

“Sabemos que allá la medicina es más avanzada. Tenemos la esperanza de darle una mejor calidad de vida. No queremos dejar de luchar”, expresó.

Las personas que deseen colaborar con la familia de Runny Callaú pueden comunicarse a los números 780 04 055 - 780 49 061 - 688 13 032

