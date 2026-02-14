La Paz activa el plan "Carnaval Seguro": Alcaldía prevé movimiento de Bs 100 millones y despliegue de 1.200 cámaras

La sede de Gobierno se declara lista para vivir una agenda carnavalera "recargada". El Director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Gonzalo Barrientos, confirmó que todo el dispositivo de seguridad, logística y reactivación económica está en marcha para las festividades que inician formalmente este fin de semana.

Una agenda llena de tradición y cultura

Barrientos destacó que el carnaval paceño es "único" por su mezcla de devoción y patrimonio. La programación oficial detallada por la autoridad es la siguiente:

Sábado 14: Corso Infantil . Iniciará a las 10:00 AM desde la Plaza San Francisco hasta la Plaza del Estudiante. Se espera la participación de aproximadamente 100.000 niños .

Domingo 15: Farándula de Pepinos . El recorrido partirá desde el puente de la Cervecería, bajando por la Av. Montes hasta la Av. Simón Bolívar.

Lunes 16: Jiska Anata. Mantendrá el recorrido desde la Cervecería hasta el Estadio (Plaza Tejada Sorzano), cerrando con un concierto en vivo a las 19:00 en "Las Velas".

Operativo "Carnaval Seguro" y Cierre de Vías

Para garantizar la tranquilidad de los asistentes, la Alcaldía coordina acciones con la Policía Nacional y el sistema BOL-110.

"Contamos con más de 1.200 cámaras de seguridad en todas las vías de alta concentración. Queremos garantizar que las actividades se desarrollen sin sobresaltos", afirmó Barrientos.

Restricciones vehiculares:

La autoridad pidió a la población tomar previsiones debido a los cortes de ruta:

Sábado: Cierre del eje central (San Francisco - El Prado) desde las 09:00 AM. Rutas alternas: Av. Camacho y vías hacia Sopocachi.

Domingo y Lunes: Cierre total desde el Puente de la Cervecería, Av. Montes y Av. Camacho. Parte de El Prado permanecerá habilitado como vía alterna.

Recomendaciones y reactivación económica

El impacto financiero de estas fiestas es vital para la ciudad. Según las proyecciones de la municipalidad, se espera un movimiento económico de aproximadamente 100 millones de bolivianos.

Además del control de seguridad física, la Guardia Municipal realizará operativos para supervisar la calidad de productos tradicionales: control de espumas autorizadas, inspección de máscaras y productos comestibles.

Consejos de seguridad de la autoridad: Si deja su casa vacía, avise a vecinos o familiares, evite portar objetos de alto valor en las aglomeraciones y planifique su ruta de retorno a casa con anticipación.

