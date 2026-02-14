Escándalo en Potosí: Denuncian festejo y abandono de funciones en la Asamblea Legislativa en el Jueves de Comadres

Una grave denuncia por presuntas irregularidades administrativas y éticas sacude a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Potosí. La asambleísta Karry Puma reveló, mediante registros audiovisuales, que el despacho de la presidencia fue escenario de un festejo por el "Jueves de Comadres" en pleno horario laboral, mientras las oficinas de atención al público permanecían cerradas bajo llave.

El hallazgo: Oficinas cerradas y escritorios vacíos

Según el relato de la asambleísta Puma, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:00 de la mañana, en un momento en que la institución debería estar funcionando a plena capacidad. Al intentar presentar documentación oficial, la legisladora se encontró con un panorama desolador para la administración pública.

Puertas con llave: Tanto la oficina de Presidencia como la de Recursos Humanos se encontraban cerradas.

Ausencia de personal: Los escritorios estaban vacíos y no se encontraba a los responsables de área para recibir correspondencia.

Intervención forzada: Un funcionario tuvo que abrir las puertas tras ver a la asambleísta esperando. Al intentar ingresar al despacho principal, Puma denunció que intentaron cerrarle la puerta en la cara de manera brusca.

La denuncia: "Festejo en lugar de trabajo"

Al lograr ingresar al despacho, Puma increpó al presidente de la ALD, Grover Yelma, quien se encontraba acompañado por cerca de diez funcionarios de confianza.

"Encuentro al presidente Grover Yelma con aproximadamente 10 funcionarios, consumiendo bebidas, alimentos y festejando el día de comadres. Estos actos deben ser fuera de horario laboral y, sobre todo, fuera de una institución pública", aseveró la asambleísta.

Puma enfatizó que entre los presentes no se encontraban sectores sociales o comunarios, sino personal designado directamente, mencionando específicamente al jefe de gabinete y a la responsable de presupuestos.

La defensa de la Asamblea: "Revalorización cultural"

Ante la difusión de los videos, la Asamblea Legislativa Departamental emitió un comunicado oficial en sus redes sociales intentando justificar la actividad. Según la institución, se trató de un "paréntesis" para recibir a comunarios del sur de Potosí y valorar productos agrícolas de la región.

Negación de consumo de alcohol: El comunicado asegura enfáticamente que "no hubo consumo de bebidas alcohólicas" y que el objetivo era recuperar las tradiciones potosinas.

Visita de sectores: La ALD sostiene que el presidente Yelma atendió a representantes regionales, contradiciendo la versión de Puma.

Consecuencias legales y administrativas

La asambleísta Puma fue clara al señalar que, independientemente de si se confirma el consumo de alcohol, el uso de oficinas públicas para festejos constituye una falta administrativa grave.

Principio de responsabilidad: Se remitirán los antecedentes a las instancias administrativas correspondientes. Dignidad institucional: La legisladora lamentó que un ciudadano común encuentre las puertas cerradas por un festejo interno, calificando el hecho como una vulneración a la ética pública. Vía ordinaria: De hallarse indicios de delitos mayores, el caso será remitido a la justicia ordinaria, respetando siempre la presunción de inocencia.

Mira la programación en Red Uno Play