“El secuestro está vinculado al narcotráfico”: Barrientos tras captura de secuestradores

El exdirector de la Felcc, Rubén Barrientos, afirmó que la organización desarticulada en Yapacaní no solo se dedicaba al secuestro, sino que tendría vínculos directos con el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Según explicó, el caso de la mujer cuyo entorno familiar pagó 30 mil dólares por su liberación evidencia la existencia de una estructura “bien conformada”, con capacidad logística, armamento y planificación.

“No estamos suponiendo la vinculación con el narcotráfico, lo estamos viendo”, sostuvo.

Barrientos detalló que durante el operativo se encontraron armas de fuego, proyectiles, uniformes policiales y militares, además de sustancias controladas. Para el exjefe policial, estos elementos demuestran que la organización no solo buscaba obtener dinero mediante secuestros, sino que el rescate sería utilizado para financiar otras actividades criminales.

“¿Cómo se financia una organización dedicada al narcotráfico o al tráfico de armas? Necesita recursos adicionales. El dinero que se paga por la libertad de la persona secuestrada es utilizado para comprar sustancias y comercializarlas”, afirmó.

Asimismo, señaló que este grupo capta víctimas que cuentan con empresas o capital, y advirtió que podrían existir más casos que no fueron denunciados.

Otro punto que destacó fue el lugar donde operaban. Según indicó, la zona donde fueron aprehendidos era considerada anteriormente de difícil acceso para la Policía, lo que habría facilitado el accionar delictivo.

“No existe un lugar donde la Policía o el Ministerio Público no puedan ingresar. Bolivia es un territorio donde debe prevalecer la ley”, remarcó.

Barrientos concluyó que este caso refleja una modalidad criminal compleja, donde el secuestro no sería un delito aislado, sino parte de un esquema mayor orientado a la captación de recursos para sostener actividades ilícitas de mayor escala.

