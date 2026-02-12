TEMAS DE HOY:
Horóscopo de hoy: descubre qué te depara el amor y el dinero este jueves

Los astros revelan las claves del amor, el trabajo y las finanzas para cada signo del zodiaco. Descubre cómo aprovechar la energía del día y tomar mejores decisiones.

Silvia Sanchez

12/02/2026 11:14

Horóscopo de hoy: descubre qué te depara el amor y el dinero este jueves. Foto Canva.
Mundo

Escuchar esta nota

Consulta tu fortuna en el amor y el dinero. Estas son las predicciones más llamativas para que encares el día con buena vibra y actitud positiva.

Aries

Amor: Eres impulsivo, pero también temes equivocarte. Sé auténtico y deja fluir tus sentimientos.
Dinero: Algunos proyectos siguen sin definirse. Mantén discreción para evitar conflictos.

Tauro

Amor: Estarás en total sintonía con tu pareja. Buen momento para fortalecer el vínculo.
Dinero: Te sentirás presionado, pero sabrás equilibrar tus metas con la realidad.

Géminis

Amor: Tu pareja se siente decepcionada. Es hora de cambiar actitudes antes de que sea tarde.
Dinero: Cuidado con personas que buscan influirte. Organiza bien tus finanzas.

Cáncer

Amor: Vivirás momentos de felicidad y contención emocional. Disfrútalos.
Dinero: No mezcles trabajo y familia. Mantén límites claros.

Leo

Amor: Una escapada romántica puede renovar la relación. Empieza a planearla.
Dinero: Estarás enfocado y productivo. Aprovecha tu energía.

Virgo

Amor: Etapa de tensión en la pareja. El estrés laboral está pasando factura.
Dinero: Mantén la calma en ambientes hostiles. Tu indiferencia será tu mejor defensa.

Libra

Amor: Buen día para dar un paso importante. Incluso pensar en proyectos juntos.
Dinero: Llega un ingreso esperado. Se abre una etapa positiva.

Escorpio

Amor: Las diferencias pueden generar conflictos. Busca diálogo y comprensión.
Dinero: Esfuérzate al máximo: tus superiores están evaluándote.

Sagitario

Amor: Jornada ideal para citas y nuevas conquistas. Brillarás con tu carisma.
Dinero: Buen momento para inversiones. Mantente atento a las oportunidades.

Capricornio

Amor: Evita competir con tu pareja. Apóyense mutuamente.
Dinero: Comenzarás el día con intensidad y algunos imprevistos. Mantén la calma.

Acuario

Amor: Las diferencias se profundizan. Reflexiona sobre el rumbo de la relación.
Dinero: Habrá cambios en el trato laboral. No te lo tomes personal.

Piscis

Amor: Sé más demostrativo y romántico. Tu pareja necesita atención.
Dinero: No te desgastes por problemas laborales. Prioriza tu bienestar.

