Negra Nieves, la perrita que conquistó las redes con sus lentes

Las imágenes se volvieron virales por lo adorable del momento y por la tierna reacción de esta protagonista de cuatro patas.

Silvia Sanchez

11/02/2026 15:32

Negra Nieves, la perrita que conquistó las redes con sus lentes. Imagen captura de video.
Negra Nieves fue llevada al oftalmólogo veterinario luego de que su familia notara que tenía dificultades para ver. Tras una revisión especializada, los médicos le recetaron lentes ópticos para mejorar su calidad de vida.

Ahora, luce su nuevo estilo “intelectual” mientras se adapta a ver el mundo con mayor claridad.

Aunque no es común, los veterinarios pueden recomendar gafas para perros en casos específicos, demostrando que el amor y el cuidado no tienen límites.

 

