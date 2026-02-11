Negra Nieves, la perrita que conquistó las redes con sus lentes

Negra Nieves fue llevada al oftalmólogo veterinario luego de que su familia notara que tenía dificultades para ver. Tras una revisión especializada, los médicos le recetaron lentes ópticos para mejorar su calidad de vida.

Ahora, luce su nuevo estilo “intelectual” mientras se adapta a ver el mundo con mayor claridad.

Aunque no es común, los veterinarios pueden recomendar gafas para perros en casos específicos, demostrando que el amor y el cuidado no tienen límites.

