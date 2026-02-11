La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, comparecerá este miércoles ante la Fiscalía Departamental de La Paz en el marco de un nuevo proceso penal vinculado al desfalco del Fondo Indígena.

La exautoridad del Gobierno de Evo Morales está sindicada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.

Achacollo ejerció como ministra de Desarrollo Rural y Tierras y fue presidenta del directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) entre 2010 y 2015.

De acuerdo con la Fiscalía, se trata de hechos que no fueron investigados en 2016 y que ahora motivaron la ampliación de la investigación en una causa distinta al proceso principal por los denominados “proyectos fantasmas”.

El fiscal Miguel Cardozo explicó que la responsabilidad administrativa de la entonces ministra consistía en verificar que los proyectos cumplieran los requisitos técnicos y legales antes de su aprobación. Sin embargo, según actas del directorio, Achacollo se habría ausentado de varias reuniones, aunque figura su firma en la aprobación de proyectos que presentaban observaciones.

En este mismo caso, el expresidente Luis Arce, quien en ese periodo ejercía como ministro de Economía, cumple detención preventiva desde diciembre de 2025 en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz.

Asimismo, también es procesada la exdiputada Lidia Patty por un proyecto de producción de hortalizas, tomates y papa.

Mira la programación en Red Uno Play