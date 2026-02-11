Envían a Palmasola a tres implicados en el asesinato de un comunario en Piso Firme; hay un cuarto prófugo

Tres personas fueron enviadas con detención preventiva por 120 días al penal de Palmasola, acusadas de estar vinculadas con el asesinato de un comunario en la zona de Piso Firme, mientras la Policía continúa la búsqueda de un cuarto sospechoso que presuntamente habría huido a Brasil.

La medida fue dispuesta por la justicia en las últimas horas, tras la imputación formal contra Johnny M.S., Ronaldo D.Y. y Alfredo R.R., quienes fueron aprehendidos durante las primeras acciones investigativas realizadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El hecho se registró la noche del 1 de febrero, cerca de las 19:00, cuando la víctima, identificada como Heberto Peña Barberí, fue atacada al salir en una camioneta de la estancia Las Mandarinas, situada en la comunidad El Remanso, en la provincia Iténez.

Posible móvil en investigación

De acuerdo con el informe policial preliminar, el crimen podría estar relacionado con un conflicto económico vinculado a la exigencia de un pago porcentual por la explotación de una mina, actividad que presuntamente se desarrollaría de manera ilegal en la zona.

“Existiría un problema que se habría ocasionado por la exigencia del pago de un porcentaje de una explotación de una mina”, señaló una autoridad policial a cargo del caso.

No obstante, la familia de la víctima rechaza esa versión. Abdel Peña, hermano del fallecido, aseguró que el asesinato no estaría relacionado con deudas.

“Eso está descartado. Mi hermano no tenía ninguna deuda”, afirmó.

Según su testimonio, existiría una disputa con personas que alegan ser herederas de una parcela desde hace décadas, aunque según dijo no contarían con documentación que respalde esa posesión.

“Están escondidos, con orden de aprehensión. Pedimos que se haga justicia y que se capture a los asesinos”, manifestó Abdel.

Un cuarto implicado estaría prófugo

Mientras los tres acusados cumplen detención preventiva en Palmasola, la Felcc mantiene operativos para dar con un cuarto presunto involucrado, quien, según las investigaciones, habría salido del país con destino a la República del Brasil.

Las pesquisas continúan para esclarecer las circunstancias exactas del hecho, establecer responsabilidades y determinar el trasfondo del conflicto que derivó en el crimen.

