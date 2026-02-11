A sus 19 años, Anderson lucha contra el cáncer y pide ayuda para no perder su pierna

En la zona del Plan 3000 vive Anderson Cuéllar, un joven de 19 años que enfrenta una de las pruebas más difíciles de su vida: fue diagnosticado hace cinco meses con cáncer en los huesos y hoy necesita una operación urgente para salvar su pierna derecha.

Según relató, todo comenzó tras una caída. “Sentía como un estirón en mi pierna, empezó a hincharse y fui al hospital”, contó. Tras realizarse una biopsia, recibió el diagnóstico que cambiaría su vida.

“Me quedé quieto, no sabía cómo reaccionar”, recordó Anderson al hablar del momento en que los médicos le confirmaron la enfermedad.

Desde entonces, su rutina cambió por completo. Ha tenido que dejar muchas de sus actividades y asiste poco al colegio debido al dolor y a la dificultad para caminar. Este año debía graduarse como bachiller.

Los médicos le advirtieron que la cirugía debe realizarse lo antes posible. De no hacerlo, el cáncer podría avanzar hacia otros órganos e incluso derivar en la amputación de su pierna.

Para la intervención quirúrgica necesita reunir 75 mil bolivianos, una suma que su familia no puede cubrir por sí sola.

“Yo solo pido que nos puedan colaborar para poderle salvar la pierna a mi hijo”, expresó su madre, visiblemente afectada. “Él es joven, tiene muchos sueños por cumplir”.

Anderson, que también crea contenido para redes sociales, mantiene la esperanza y pide apoyo a la población. “Soy un joven con sueños y metas, quiero salir adelante”, dijo.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los siguientes números: 667 57 213 - 635 65 513. También pueden seguirlo en redes sociales como: @anderson.cuellar

Mira la programación en Red Uno Play