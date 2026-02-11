Vehículo en campaña política atropella a varias personas y deja un fallecido en La Paz

Un trágico accidente se registró la tarde de este martes en el municipio de Calamarca, departamento de La Paz, donde un vehículo que realizaba campaña política atropelló a un grupo de personas, provocando la muerte de una de ellas.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, el motorizado era conducido presuntamente por una persona en estado de ebriedad, aunque este extremo aún se encuentra en proceso de verificación por parte de las autoridades.

Imágenes del hecho muestran al vehículo involucrado con banderas y carteles de una agrupación política, instalados en la parte trasera, lo que confirmaría que participaba en actividades proselitistas.

Motorizado con propaganda política causa muerte de un peatón. Foto Red Huaycheña.

Tras el accidente, el conductor fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

El caso se da en un contexto en el que varias regiones del departamento de La Paz se encuentran desarrollando campañas electorales con miras a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo.

Las autoridades no descartan ampliar las investigaciones y reiteraron el llamado a la responsabilidad durante actividades políticas, con el fin de evitar hechos que pongan en riesgo la vida de la población.

