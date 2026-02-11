Enfrentamiento entre mineros y “jucus” deja tres policías heridos en Colquiri

Un enfrentamiento entre trabajadores mineros y presuntos “jucus” se registró la mañana de este miércoles en el municipio de Colquiri (La Paz), dejando como saldo tres efectivos policiales heridos, según informó el subcomandante departamental de la Policía, Javier Salgueiro.

“El jefe de seguridad nos informó que en horas de la mañana se produjo un enfrentamiento con jucus que estaban extrayendo de manera ilegal mineral del interior de esta mina”, señaló.

La autoridad policial explicó que el hecho ocurrió en una mina del sector, donde personal de seguridad realizaba labores de resguardo cuando un grupo numeroso de aproximadamente 100 personas intentó exigir de manera ilegal la entrega de mineral.

De acuerdo con el reporte preliminar, al ser descubiertos, los presuntos mineros ilegales hicieron uso de material explosivo, provocando lesiones a tres efectivos policiales.

“Han hecho uso de material explosivo causando heridas a tres efectivos policiales que estarían leves por el momento”, precisó la autoridad.

Los uniformados heridos fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica, donde se informó que su estado no reviste gravedad.

Durante el operativo, la Policía logró la aprehensión de uno de los presuntos implicados, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para su investigación por los presuntos delitos de tráfico de minerales, robo agravado y lesiones. Asimismo, se logró recuperar aproximadamente media tonelada de mineral que habría sido extraído de forma ilegal.

El caso se encuentra en etapa investigativa y no se descarta la identificación de otros posibles involucrados en el hecho. Las autoridades continúan con las acciones para dar con los responsables y reforzar la seguridad en el sector minero.

