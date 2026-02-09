Desarticulan campamento de minería ilegal a orillas del río Iténez, Beni

En un operativo de alta precisión, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en coordinación con la Armada Boliviana, se desmanteló un sofisticado centro de explotación ilegal de oro en el sector Mandarinas del Cerro San Simón, a orillas del río Iténez, en el departamento de Beni.

La intervención permitió la captura de 10 ciudadanos de nacionalidad brasileña, quienes operaban un campamento minero totalmente equipado con infraestructura de vivienda, cocina y grandes depósitos de combustible destinados a maquinaria pesada.

"No permitiremos que los recursos de los bolivianos sean saqueados ilegalmente por grupos extranjeros que, además, causan un daño irreversible a nuestro ecosistema", declaró el director ejecutivo de la AJAM, Jaime Sanabria.

En el lugar se evidenció la explotación de oro aluvial a gran escala, con una afectación severa al suelo, la cobertura forestal y el ecosistema amazónico. Siguiendo los protocolos de ley, se procedió a la inutilización, destrucción y quema de la maquinaria pesada y las estructuras empleadas en el ilícito.

El informe técnico detalló la existencia de excavaciones de gran profundidad y pozas de sedimentación; motobombas y sistemas de mangueras de alto caudal; infraestructura minera y acopio de diésel para operaciones continuas.

Respecto a los ciudadanos extranjeros, estos fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias para su inmediata regularización o expulsión conforme a la normativa vigente.

"Nuestra lucha contra la minería ilegal no se detendrá. Vamos a intensificar las acciones en las zonas más vulnerables y sensibles del país para identificar, desarticular y sancionar a quienes operen al margen de la ley", aseguró Sanabria.

