Investigan feminicidio en El Alto tras hallar sin vida a una mujer reportada como desaparecida

Un nuevo hecho de violencia extrema contra una mujer se investiga en la ciudad de El Alto, donde autoridades confirmaron un caso tipificado como feminicidio. El cuerpo de la víctima, una mujer de 49 años que había sido reportada previamente como desaparecida, fue hallado en la zona de Miluni, en la carretera hacia Los Yungas.

La fiscal Sarina Guardia, representante del Ministerio Público en El Alto, informó que el hallazgo se produjo cuando la mujer ya no presentaba signos vitales y que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para los exámenes correspondientes.

De acuerdo con el informe médico forense, la causa de la muerte fue asfixia por sofocación. Asimismo, la autoridad señaló que se encontraron indicios que apuntan a la posible comisión de agresión sexual, aspecto que forma parte de las investigaciones en curso.

Inicialmente, el caso fue atendido como una denuncia por persona desaparecida y derivado a la División Especializada de Trata y Tráfico de Personas. En ese marco, una persona fue aprehendida y actualmente cumple detención preventiva por el delito de trata. Sin embargo, tras los resultados forenses y la recolección de nuevos elementos, el proceso fue reencaminado y tipificado formalmente como feminicidio.

La Fiscalía anunció que solicitará la ampliación de la detención preventiva por seis meses mientras se desarrollan las investigaciones, con el objetivo de reunir mayores pruebas y esclarecer las circunstancias del hecho.

Con este caso, autoridades señalaron que ya suman siete feminicidios registrados en el país. Las investigaciones continúan bajo reserva fiscal.

Mira la programación en Red Uno Play