Policial

Autopsia realizada a Yarlin determinará si la joven fallecida estaba embarazada

La Fiscalía informó que el cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue para la autopsia correspondiente. El principal sospechoso de la muerte es su enamorado, quien ya fue capturado.

Red Uno de Bolivia

28/11/2025 12:10

Foto: Red Uno Archivo.
El Alto

El fiscal de materia, Manuel Uzeda, brindó detalles sobre el caso del hallazgo del cuerpo de Yarlin, la joven de 19 años que había sido reportada como desaparecida en El Alto desde el pasado 19 de noviembre.

El cuerpo de Yarlin fue encontrado sin vida en un barranco de la zona Villa Exaltación. El principal sindicado del crimen es su enamorado, quien fue detenido y ahora es investigado por feminicidio, ya que fue la última persona que tuvo contacto con ella.

“Se van a reevaluar los elementos de convicción; se va a hacer la autopsia médico legal, a efecto de establecer otras situaciones, si posiblemente estaba en estado de gestación o si habría sufrido algún tipo de agresión por parte de su enamorado”, manifestó Uzeda.

Tras el descubrimiento del cuerpo, la investigación tomó un nuevo rumbo y el acusado, ya aprehendido, es investigado por el delito de feminicidio.

En primera instancia, el caso se indagaba como trata y tráfico; sin embargo, al hallarse el cuerpo sin vida de la joven, la tipificación cambió a feminicidio.

 

