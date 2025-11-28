TEMAS DE HOY:
Comunidad

Gobierno plantea digitalizar la asignación de harina, pero panificadores lo rechazan

La propuesta establecía que cada panificador acceda directamente a la harina, evitando la manipulación de listas, cobros irregulares y contratos adicionales de transporte o almacenamiento.

Hans Franco

28/11/2025 10:48

Foto: Gobierno plantea sistema de asignación de harina a panificadores
La Paz

El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas informó a través de un comunicado que, en la reunión sostenida con representantes del sector panificador, presentó un nuevo sistema digital, individual y transparente para la asignación de harina a precio diferenciado, con el objetivo de eliminar la intermediación, cerrar espacios a la corrupción y garantizar un proceso justo para todos los productores.

La propuesta establecía que cada panificador acceda directamente a la harina, evitando la manipulación de listas, cobros irregulares y contratos adicionales de transporte o almacenamiento. Esta medida buscaba asegurar un precio justo y peso justo, así como la estabilidad del precio del pan a Bs 0,50 por unidad, beneficiando directamente a la población y a la economía familiar.

Sin embargo, el mecanismo fue rechazado por sectores de la dirigencia panificadora, quienes manifestaron su oposición a este modelo de transparencia. Durante el encuentro, las autoridades fueron claras al señalar que no se aceptarán amenazas, amedrentamientos ni presiones destinadas a imponer precios o impedir que los panificadores trabajen con libertad.

Los dirigentes de asociaciones panificadoras exigieron además la finalización del convenio de subsidio estatal a la harina. El Ministerio recordó que, sin subvención, el Estado no puede fijar precios, pero sí garantizar un mercado libre, sin mafias ni extorsiones internas, donde los panificadores compitan en igualdad de condiciones y sin prácticas abusivas que afecten al resto del sector.

 

 

