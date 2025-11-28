Más que pintura: bachilleres pintaron el auto de su profe y la reacción conmovió a todos

Un grupo de estudiantes de un colegio secundario aprovechó que su profesor estaba dando clases para pintarle todo el auto como parte de su despedida de fin de curso.

Para ellos, era una forma divertida de marcar el cierre de una etapa y recordar su “última travesura” como bachilleres. El video rápidamente se viralizó en redes sociales y generó cientos de comentarios.

Tras la repercusión, los propios estudiantes aclararon que los grafitis fueron hechos con témpera y que la intervención estaba totalmente acordada con el docente.

Lejos de molestarse, el profesor respondió con empatía y les dedicó un mensaje cargado de emoción: reafirmó su cariño al grupo, celebró el gesto y aseguró que “nunca” podría enojarse con ellos.

