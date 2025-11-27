Mhoni Vidente alerta sobre nuevas muertes en el espectáculo tras el fallecimiento de Gabriela Michel

La vidente cubana Mhoni Vidente volvió a generar debate en el mundo del espectáculo, especialmente en México, luego de advertir que la reciente muerte de la actriz y artista de doblaje Gabriela Michel no sería la única en estos días. La tarotista aseguró que una actriz y un cantante de avanzada edad podrían fallecer por un infarto fulminante, lo que avivó la conversación en redes.

La tragedia de Gabriela Michel

Este lunes 24 de noviembre, se confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, de 65 años, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez. La propia Aislinn informó que su madre murió debido a un infarto.

Michel también fue conocida por su matrimonio con Jorge Alberto Aguilera, “El Señor Aguilera”, voz emblemática del programa En Familia con Chabelo.

La inquietante advertencia de Mhoni Vidente

En su espacio digital “Pregúntale a Mhoni”, transmitido por El Heraldo de México, la vidente afirmó que en el mundo del espectáculo suele cumplirse la llamada “regla de tres”, una creencia popular que sostiene que las tragedias ocurren en grupos.

Mhoni declaró:

“Siempre mueren tres. Lamentablemente vienen tres muertes más, de una mujer de 72 o 74 años… un infarto fulminante”.

Agregó que también habría “problemas de salud graves” para un cantante de 78 u 80 años.

¿Comienza a cumplirse la predicción?

La mañana de este jueves 27 de noviembre, se reportó el fallecimiento de la actriz y bailarina María Asunción Sevilla Castelazo, conocida como Teresa Sevilla, figura destacada de la Época de Oro del Cine Mexicano.

Predicciones previas de Mhoni Vidente

Durante 2025, la vidente ha ganado notoriedad en redes por afirmaciones que sus seguidores consideran aciertos, entre ellas:

El presunto pronóstico del triunfo de Donald Trump

La predicción de la fecha de la muerte del Papa Francisco

La elección y nacionalidad del Papa León XIV

Y en el ámbito de la farándula, los resultados de La Casa de los Famosos y Miss Universo 2025.

