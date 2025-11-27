Dos de los brasileños desaparecidos tienen antecedentes por narcotráfico y robo, según autoridades

La Policía investiga la desaparición de tres ciudadanos brasileños cuyo vehículo fue encontrado abandonado en una zona boscosa de difícil acceso. Dos de ellos tienen antecedentes criminales en Brasil, uno por narcotráfico y otro por receptación de vehículos robados, según confirmó este jueves el director de Diprove en San Ignacio, Henry Senzano.

El hallazgo ocurrió la tarde del miércoles, alrededor de las 6:45, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre una camioneta aparentemente abandonada en la zona de Consuelo. Una patrulla se trasladó al lugar y encontró el vehículo encendido, con la puerta abierta, en una senda poco transitada e internada en el monte.

“Encontramos la camioneta encendida, con la puerta abierta. Estaba en una senda muy poco transitada”, informó Senzano.

Tras verificar datos con la Policía Civil de Brasil, se confirmó que se trataba del mismo vehículo en el que los tres brasileños ingresaron a Bolivia, imágenes que fueron registradas por cámaras de seguridad del lado brasileño.

“Sí, exactamente, esta fue la camioneta. Hemos cruzado información con nuestros amigos de la Policía Civil y es el vehículo en el que ingresaron los tres ciudadanos brasileños que hasta la fecha se encuentran desaparecidos”, añadió el jefe policial.

Las autoridades aún desconocen el motivo del ingreso de los tres extranjeros al país y si tenían la intención de entregar el vehículo. Sin embargo, el dato que sí fue corroborado es que la camioneta tiene reporte de robo en Brasil.

“El vehículo está reportado como robado en Brasil”, confirmó Senzano.

La Policía mantiene abiertas varias hipótesis, mientras continúa la búsqueda de los brasileños en coordinación con las unidades policiales del vecino país.

Mira la programación en Red Uno Play