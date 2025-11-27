“Mi hija no come, no duerme”: Madre denuncia inacción tras brutal agresión y amenazas de muerte en colegio

Una madre de familia denunció una grave situación de violencia dentro de una unidad educativa ubicada en la avenida Ana Bárbara, donde dos adolescentes de 14 y 16 años habrían sido agredidos y amenazados con cuchillos por un grupo de aproximadamente diez estudiantes. La mujer afirmó que su hijo y su hija no han podido volver a clases por temor a represalias y acusa a la directora del establecimiento de no haber tomado acciones para protegerlos.

Según relató, su hijo fue interceptado por un grupo de estudiantes que le colocaron un cuchillo en el cuello mientras lo amenazaban para que “no se acerque a su hermana”. La situación también habría alcanzado a la menor, quien fue golpeada por dos compañeras. “A mi hijo lo han amenazado con cuchillo… A mi hija le pegan entre dos. No solo es con mis hijos: hay varios niños que están amenazados en este colegio. Salen las chicas y las corretean”, denunció la madre.

La mujer aseguró que intentó formalizar la denuncia en el colegio, pero que la directora se negó a actuar. “La directora me dice que no puede hacer nada porque no es madre. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Voy a esperar a que lo maten a mi hijo? No lo voy a mandar más al colegio”, manifestó indignada. Añadió que cuenta con audios, videos y mensajes de WhatsApp donde se evidencian las amenazas.

La situación habría afectado emocional y físicamente a los menores. La madre describió que su hija presenta golpes, rasguños y un notable estado de ansiedad. “Mi hija no come, no duerme. Está toda moreteada. No quiere ir al colegio. Mi hijo también está amedrentado”, lamentó, señalando que deberá buscar ayuda psicológica para ambos.

Asimismo, aseguró que son más de diez los estudiantes que estarían siendo amenazados. “Hay niños que no quieren hablar. Una niña tuvo que correr y subirse a un taxi para que la salve porque la estaban persiguiendo un grupo”, relató.

Finalmente, responsabilizó directamente a la dirección del establecimiento por cualquier daño que pudieran sufrir sus hijos. “Si le pasa algo a mi hijo o a mi hija, hago responsable al colegio y a la directora, porque debió tomar cartas en el asunto e investigar. Eso pasó dentro del colegio”, afirmó.

La madre exige garantías para sus hijos y para todos los estudiantes que, según afirma, temen asistir a clases por el clima de violencia que se ha instalado en la unidad educativa.

