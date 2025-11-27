Presidente reta a Evo a presentarse en La Paz y explicar su pliego petitorio para el Trópico

Durante su visita al departamento de Cochabamba, el presidente Rodrigo Paz, exhortó públicamente al exmandatario Evo Morales a trasladarse a La Paz para presentar de manera directa y formal su pliego petitorio, luego de que un grupo de dirigentes entregara el documento en Casa Grande del Pueblo este miércoles.

Paz cuestionó que Morales no asuma personalmente la representación que dice ejercer y lo instó a acudir a la sede de Gobierno, remarcando que cualquier actor político o dirigente debe actuar con humildad y responsabilidad cuando se trata de abordar las necesidades regionales.

“Que vuelva a lo terrenal, que venga a La Paz si es dirigente. Yo, cuando era alcalde, presidente de Concejo o diputado, cada vez que me convocaban iba con humildad. Que venga a visitar La Paz, que salga del Trópico, que venga a la ciudad donde él nos convocaba. Si este señor, como dirigente, quiere venir a hablar de su pliego petitorio, que venga a La Paz”, afirmó el presidente.

El mandatario aseguró que la entrega del pliego petitorio evidencia una estrategia política antes que una demanda sincera, porque Morales habría reaccionado de inmediato pese a que, en gobiernos anteriores, él mismo imponía largas esperas para atender pedidos de autoridades locales.

“Pero que quede claro: se nota que es trampa política. Ayer he recibido su pliego y ya está renegando el hombre, cuando a mí me dejaba seis a siete meses en lista de espera para hablar de colegios y hospitales. Trampa política. Ustedes saben que es 'mañudo' el hombre, lo conocen ustedes mejor los cochabambinos; han sufrido su consecuencia directa con bloqueos”, manifestó Paz.

El presidente reiteró su disposición a atender las demandas siempre que se realicen por las vías institucionales y con la presencia de los responsables directos.

“Lo espero en La Paz. Lo atenderá un ministro, haremos las coordinaciones, de igual manera que se atiende a cualquier otro ciudadano, para atender sus problemas en un país quebrado que, por culpa de él y de Arce, se tiraron 60.000 millones de dólares”, concluyó.

