¡No lo pensó bien! Intentó robar una tienda de armas y fue reducida en segundos (VIDEO)

Una joven de 20 años protagonizó una escena tan peligrosa como absurda en una tienda de armas del estado de Georgia, EE.UU. Lo que parecía una consulta rutinaria terminó convirtiéndose en un fallido intento de robo que acabó con la mujer inmovilizada en el piso y esposada con bridas plásticas.

Según el reporte preliminar, la joven —presuntamente una persona sin hogar que merodeaba por la zona— pidió al empleado ver una pistola Canik. Siguiendo el protocolo, el trabajador verificó que estuviera descargada y se la entregó. Pero apenas la tuvo en las manos, la mujer emprendió una carrera desesperada hacia la salida.

Lo que no calculó fue la reacción del personal. En cuestión de segundos, otro empleado salió tras ella, la alcanzó antes de que cruzara la puerta, la derribó con firmeza y logró desarmarla sin que nadie resultara herido. Acto seguido, la redujeron con bridas plásticas mientras llamaban a la Policía.

Los agentes llegaron minutos después y arrestaron a la joven, que ahora enfrenta un cargo grave por robo mediante apropiación indebida. El video del incidente, captado por las cámaras de seguridad, se viralizó por la rapidez con la que el intento de robo quedó frustrado.

La escena, que apenas duró unos segundos, dejó en evidencia lo riesgoso —y poco inteligente— que puede ser intentar robar precisamente en una tienda donde todos están entrenados para actuar ante cualquier amenaza.

