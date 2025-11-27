VIDEO: Ciudadanos de Tailandia escapan por cables de alta tensión ante inundaciones mortales

La tragedia se vive en el sur de Tailandia, Hat Yai, donde las lluvias extremas han provocado inundaciones que cubren por completo los primeros pisos de las viviendas, con niveles de agua que alcanzan entre 1,5 y 3 metros.

La desesperación ha llevado a vecinos a trepar y desplazarse sobre cables de alta tensión para intentar escapar de las aguas, en escenas que evidencian la gravedad de la emergencia.

Hasta el momento, se reportan al menos 33 personas fallecidas, mientras equipos de rescate luchan contra el tiempo para evacuar a quienes permanecen atrapados en sus hogares. Autoridades locales han declarado el estado de emergencia y solicitan ayuda urgente para enfrentar la crisis, mientras la población teme que las lluvias continúen elevando el nivel del agua.

El gobierno tailandés ha movilizado recursos para brindar refugio y asistencia humanitaria a los afectados, pero la magnitud del desastre deja en evidencia la vulnerabilidad de las zonas urbanas frente a fenómenos climáticos extremos.

Mira el video:

