TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Remberto López brasileños desaparecidos

26ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

VIDEO: Ciudadanos de Tailandia escapan por cables de alta tensión ante inundaciones mortales

Las lluvias extremas han dejado al menos 33 muertos y viviendas sumergidas hasta 3 metros en el sur de Tailandia.

Ligia Portillo

27/11/2025 9:15

VIDEO: Ciudadanos de Tailandia escapan por cables de alta tensión ante inundaciones mortales. Foto: Captura de pantalla
Tailandia

Escuchar esta nota

La tragedia se vive en el sur de Tailandia, Hat Yai, donde las lluvias extremas han provocado inundaciones que cubren por completo los primeros pisos de las viviendas, con niveles de agua que alcanzan entre 1,5 y 3 metros.

La desesperación ha llevado a vecinos a trepar y desplazarse sobre cables de alta tensión para intentar escapar de las aguas, en escenas que evidencian la gravedad de la emergencia.

Hasta el momento, se reportan al menos 33 personas fallecidas, mientras equipos de rescate luchan contra el tiempo para evacuar a quienes permanecen atrapados en sus hogares. Autoridades locales han declarado el estado de emergencia y solicitan ayuda urgente para enfrentar la crisis, mientras la población teme que las lluvias continúen elevando el nivel del agua.

El gobierno tailandés ha movilizado recursos para brindar refugio y asistencia humanitaria a los afectados, pero la magnitud del desastre deja en evidencia la vulnerabilidad de las zonas urbanas frente a fenómenos climáticos extremos.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD