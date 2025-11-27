ENDE será sometida a una auditoría, así lo anunció su titular Mario Larraín

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumplió este martes una agenda oficial en Cochabamba que incluyó una visita a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE Corporación). En la ocasión, tanto el mandatario como el presidente ejecutivo de la estatal, Mario Larraín Saavedra, ofrecieron una conferencia de prensa que dejó al descubierto la gravedad de la situación interna de la compañía.

Larraín fue categórico: “ENDE atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente”. Señaló que, al asumir el mando, encontró una estructura debilitada y un manejo acumulado durante los últimos 20 años que ha dejado “un tema muy difícil, muy dramático”.

“De seguir así, el país puede vivir momentos excesivamente complejos en el mediano plazo”, advirtió el ejecutivo.

Según Larraín, el presidente Paz recibió un informe detallado sobre el estado real de la empresa, formuló consultas técnicas y pidió claridad sobre los escenarios que enfrenta el sistema eléctrico. Tras esta evaluación, el mandatario instruyó una auditoría inmediata y un proceso de reestructuración profunda para “encarrilar” la institución.

“La recomendación más fuerte del presidente ha sido encarar de forma agresiva un cambio en la manera de gestionar y vender energía”, sostuvo Larraín.

La nueva estrategia busca convertir a ENDE y al país en un polo atractivo para capitales nacionales y extranjeros, cambiando la visión del sector eléctrico y generando condiciones para la inversión.

Si bien los detalles de la auditoría se conocerán en las próximas semanas, ENDE aseguró que ya trabaja en un plan de acción de corto plazo para estabilizarse y recuperar su rol estratégico.

“Estamos comprometidos en sacar todo esto adelante. Garantizamos que pronto presentaremos un plan integral para poner a ENDE donde debería estar”, concluyó Larraín.

Mira la programación en Red Uno Play