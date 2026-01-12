Cuatro meses en prisión: Justicia dicta detención preventiva para Édgar Montaño

La justicia boliviana determinó este domingo enviar al exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, a la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz con detención preventiva por un lapso de cuatro meses. La medida fue dictada tras una audiencia de medidas cautelares que se desarrolló de manera virtual y se extendió por casi cuatro horas, según informan medios locales.

El Ministerio Público imputó formalmente a Montaño, quien fuera un estrecho colaborador del expresidente Luis Arce, por la presunta comisión de tres delitos: Incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

La investigación se centra en presuntas irregularidades durante la construcción de la doble vía El Sillar, en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz. De acuerdo con las pesquisas, se habría generado un daño económico estimado en 2,4 millones de dólares.

El punto clave de la acusación reside en un pago de 400 millones de dólares efectuado a una empresa constructora de origen chino. Según la Fiscalía, se utilizó un tipo de cambio de 6.98 bolivianos por dólar, en lugar de la tasa oficial de 6.96 bolivianos que rige en el país. Esta diferencia de dos centavos en la conversión de la moneda es el eje central del supuesto perjuicio económico que motivó el proceso.

Montaño fue aprehendido el pasado viernes en Santa Cruz y posteriormente trasladado a la FELCC de La Paz. La audiencia cautelar se instaló este domingo alrededor de las 17:00 horas en un juzgado de la sede de Gobierno, concluyendo con la orden de encarcelamiento preventivo de la exautoridad mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.

Mira la programación en Red Uno Play