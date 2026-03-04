Finesse vuelve a latir en el pecho verdolaga: la marca renovó su alianza con Oriente Petrolero

Oriente Petrolero y la compañía Finesse renovaron su alianza para la temporada 2026. El acuerdo establece que la marca auspiciará al Verdolaga en toda la competencia del año. La firma del vínculo se realizó en la ciudad de Santa Cruz, con la presencia de directivos de ambas instituciones, jugadores del plantel y medios de comunicación.

Durante la jornada se destacó que la alianza representa algo más que un patrocinio, ya que Finesse es una marca que acompaña a la familia boliviana en su día a día, en momentos simples y significativos, y también en el fútbol.

En conferencia de prensa, Óscar Véliz, gerente general de Italsa, expresó:

“Hoy reafirmamos que Finesse está presente en una de las pasiones más grandes de nuestro país, el fútbol. Renovar con Oriente Petrolero es una decisión de principio, porque creemos en el deporte como espacio de formación, de disciplina, de sueños y oportunidades; es apostar que hoy miran a sus ídolos en las tribunas y sueñan con vestir algún día esta camiseta”.

Por su lado, Carlos Limpias, gerente general de Empacar, manifestó:

“Este es un momento tan importante para la familia orientista como para la familia de Finesse. Para nosotros es un orgullo que el logo de Finesse esté en la camiseta de Oriente Petrolero; es un símbolo, es estar en el corazón de la camiseta, lugar que representa identidad y compromiso y pertenencia. Volver a estar juntos con Oriente es estar junto a su hinchada y a su historia. Hoy reafirmamos que Finesse juega en el mismo equipo que Oriente”.

Ronald Mariscal, gerente general corporativo del grupo Kuljis, señaló:

“Estamos seguros de que no solo los hinchas de Oriente van a disfrutar ver la camiseta y los triunfos que pueda llegar a tener Oriente Petrolero, sino el fútbol boliviano. Queremos que, a través de esta alianza, el fútbol pueda enriquecerse y los jóvenes puedan imitar a los que ya llegaron”.

El presidente de Oriente Petrolero, Ronald Raldes, expresó:

“Agradecer, estamos muy contentos por esta relación que tenemos como club y empresa; desde el inicio siempre nos abrieron las puertas. Agradecerles la confianza y sabemos que esta relación no va a ser solamente este año. Esto nos va a permitir realizar todo lo que tenemos que hacer dentro de la institución”.

Finalmente, Ivo Kuljis, presidente de la corporación, manifestó:

“Tener la marca en el pecho y en el corazón de Oriente para nosotros es un honor. Queremos apoyar el deporte; el deporte es salud, es unión, es alegría. ¿Qué más que hacerlo con Oriente, un equipo de muchísima hinchada y de muchísima tradición en el fútbol cruceño? Muy contento por esta alianza”, manifestó.

