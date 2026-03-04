Estos son los requisitos clave para beneficiarse con el ‘Tarifazo’ de BoA

Conozca las condiciones de la tarifa Básica Económica para destinos nacionales.
04/03/2026 18:16
Boliviana de Aviación (BoA) ha lanzado oficialmente su campaña “Tarifazo”, estableciendo como requisito principal la compra exclusiva a través de su portal web oficial. Los interesados deben seleccionar la modalidad Básica Económica, diseñada específicamente para quienes buscan el menor costo operativo.
Para beneficiarse de estos precios, el pasajero debe cumplir con la restricción de viajar únicamente con equipaje de mano de hasta 7 kilogramos. Esta tarifa especial incluye un artículo personal y la selección de asiento, pero excluye estrictamente el despacho de maletas en bodega.
Un factor determinante para acceder a los descuentos es la anticipación en la reserva, ya que los cupos son limitados por vuelo. La aerolínea advierte que la disponibilidad de estos precios depende directamente de la demanda y el tiempo previo a la fecha de viaje.
El proceso de registro es completamente digital, obligando al usuario a realizar el web check-in sin costo adicional desde la plataforma. Este esquema busca agilizar el flujo de pasajeros y reducir los procesos presenciales en los mostradores de los aeropuertos.
Con esta estrategia, BoA intenta dinamizar el mercado interno mediante requisitos que incentivan el uso de canales electrónicos y el viaje ligero. La campaña ya se encuentra activa para todos los destinos nacionales bajo las condiciones de disponibilidad mencionadas.
Estas son las tarifas
Sucre – Cochabamba, desde Bs 249
Cobija – La Paz, desde Bs 540
Trinidad – Cochabamba, desde Bs 299
Oruro – Cochabamba, desde Bs 267
Cochabamba – La Paz, desde Bs 256
Santa Cruz – Cochabamba, desde Bs 327
La Paz – Santa Cruz, desde Bs 484
Tarija – Santa Cruz, desde Bs 438
