Ministerio de Obras Públicas anuncia que auditará a BoA

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda informó este viernes que Boliviana de Aviación (BoA) atraviesa un periodo complejo que requiere un proceso responsable y transparente de evaluación interna.

“En este marco, se ha instruido el inicio de una auditoría integral con el objetivo de determinar con precisión la situación administrativa, operativa y financiera de la empresa”, señala el comunicado del Ministerio de Obras Públicas.

El Ministerio expresó su reconocimiento a los trabajadores de BoA y pidió mantener la tranquilidad, así como brindar plena colaboración durante el proceso.

“El propósito es fortalecer la empresa y garantizar un servicio eficiente, seguro y confiable para toda la población boliviana”, señala el texto.

Asimismo, advirtieron que cualquier intento de obstaculizar, manipular o interferir en la auditoría será tratado con absoluta firmeza. Acciones que constituyan boicot interno, sabotaje o incumplimiento de deberes serán remitidas a las instancias legales competentes, aplicándose el rigor de la normativa vigente.

El Ministerio reafirmó que no se tolerarán prácticas irregulares y recordó que todos los funcionarios y servidores públicos tienen la obligación de garantizar transparencia y correcta administración en la aerolínea estatal.

Finalmente, se destacó que la prioridad del Gobierno es proteger el interés público, resguardar el patrimonio del Estado y asegurar que BoA continúe siendo una empresa estratégica al servicio del país.

Hace días el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, dijo que Boa cuenta con exceso de personal, reducción de aviones e indicios de corrupción, en ese sentido anunció que sostendría una reunión con el gerente de la estatal para recibir un informe y en base a ello se tomarían las futuras acciones adecuadas.

Mira la programación en Red Uno Play