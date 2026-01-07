Choferes de micros en Santa Cruz denunciaron que no cuentan con condiciones laborales adecuadas y aseguran que las medidas de presión por el incremento del pasaje no son definidas por ellos, sino por los propietarios de los motorizados.

Durante esta jornada, solo la mitad del servicio de transporte público salió a trabajar como una forma de presión. El dirigente de los choferes asalariados, Jhonny Contreras, explicó que este martes circulan los micros con números internos impares y mañana está previsto que trabajen únicamente los pares. Aseguró que esta modalidad busca presionar a la población y generar molestia en los usuarios.

El representante sostuvo que este tipo de medidas termina “asfixiando al pueblo cruceño” y que, al final del conflicto, los únicos beneficiados son los dueños de los micros. Por ese motivo, pidió que las instituciones cruceñas se pronuncien y salgan a las calles para evitar el incremento del pasaje.

Los choferes remarcaron que están en contra del incremento del pasaje, ya que aseguran que nunca se benefician con estas subidas.

“Nosotros no tenemos sueldo fijo, no ganamos salario básico, ni viáticos”, señaló el dirigente, quien además afirmó que trabajan en condiciones precarias y con horarios extensos.

Finalmente, advirtió que cada aumento del pasaje agrava la inestabilidad laboral de los choferes, provocando mayor presión económica y desgaste en el sector.

