Jhonny Fernández asegura que el pasaje urbano en Santa Cruz se mantiene en Bs 3

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, aseguró este miércoles que el precio del pasaje urbano se mantiene en Bs 3, en medio de las exigencias del sector del transporte para un incremento.

Fernández explicó que la tarifa se basa en una estructura de costos elaborada por la comuna y respaldada por la normativa vigente, la cual será estrictamente cumplida.

Advirtió que los vehículos que presenten deficiencias en sus unidades, como asientos, puertas, vidrios o pisos en mal estado, serán retirados del servicio.

"Se les ha dado un plazo de 15 días para regularizar su situación. Si no lo hacen, serán sacados del parque automotor por poner en riesgo la seguridad de los vecinos", afirmó.

La autoridad también se refirió a los costos de los combustibles y repuestos, señalando que no se han registrado incrementos significativos que justifiquen un ajuste en la tarifa. Además, aclaró que solo el 60% del parque automotor funciona a diésel, por lo que los cálculos del sector no representan la realidad completa.

Reiteró que hay disposición al diálogo con los transportistas, pero enfatizó que la ley y el reglamento municipal son de cumplimiento obligatorio.

Mientras tanto, el dirigente del transporte urbano, Paul Lobo, anunció que el sector otorgó un plazo de 48 horas al Concejo Municipal para responder al estudio técnico que propone elevar el pasaje a Bs 4,60.

