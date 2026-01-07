TEMAS DE HOY:
Robo de vehículo Incendio en un edificio Mujer agredida violentamente

27ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Jhonny Fernández asegura que el pasaje urbano en Santa Cruz se mantiene en Bs 3

La Alcaldía sostiene que no existen razones técnicas para subir la tarifa. Transportistas exigen elevar el pasaje a Bs 4,60.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/01/2026 9:10

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, aseguró este miércoles que el precio del pasaje urbano se mantiene en Bs 3, en medio de las exigencias del sector del transporte para un incremento.

Fernández explicó que la tarifa se basa en una estructura de costos elaborada por la comuna y respaldada por la normativa vigente, la cual será estrictamente cumplida.

Advirtió que los vehículos que presenten deficiencias en sus unidades, como asientos, puertas, vidrios o pisos en mal estado, serán retirados del servicio.

"Se les ha dado un plazo de 15 días para regularizar su situación. Si no lo hacen, serán sacados del parque automotor por poner en riesgo la seguridad de los vecinos", afirmó.

 

 

La autoridad también se refirió a los costos de los combustibles y repuestos, señalando que no se han registrado incrementos significativos que justifiquen un ajuste en la tarifa. Además, aclaró que solo el 60% del parque automotor funciona a diésel, por lo que los cálculos del sector no representan la realidad completa.

Reiteró que hay disposición al diálogo con los transportistas, pero enfatizó que la ley y el reglamento municipal son de cumplimiento obligatorio

Mientras tanto, el dirigente del transporte urbano, Paul Lobo, anunció que el sector otorgó un plazo de 48 horas al Concejo Municipal para responder al estudio técnico que propone elevar el pasaje a Bs 4,60

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD