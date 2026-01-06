Instalan mesas técnicas para definir la tarifa del transporte en Santa Cruz

Este martes se presenta como una jornada clave para definir el futuro de la tarifa del transporte urbano en la ciudad de Santa Cruz, en medio del debate por el pedido de los transportistas de incrementar el pasaje de Bs 3 a Bs 5.

Durante esta jornada, concejales y representantes del sector del transporte se reunirán en mesas técnicas para analizar los estudios de costos presentados por los micreros, que buscan justificar el aumento del precio del pasaje.

Al respecto, la concejala Lola Terrazas ratificó que la tarifa no será definida en función de presiones o “caprichos de algunos sectores”, sino sobre la base de criterios técnicos debidamente sustentados.

“No hay ninguna posibilidad de que la gente pague Bs 4 por el pasaje. El precio no puede subir más de Bs 3; en todo caso, debería bajar o mantenerse. Actualmente, este sistema de transporte tradicional no responde al costo del pasaje y considero que pagar Bs 3 tiene un sobreprecio, porque las condiciones del transporte público son muy precarias”, afirmó la edil.

Terrazas también cuestionó la gestión municipal en relación con el control y la mejora del servicio, señalando que durante la administración del alcalde el transporte público empeoró, lo que, dijo, ha llevado a discutir el costo del pasaje en lugar de avanzar en la modernización del sistema.

“En estos ocho meses el alcalde no ha hecho nada para sancionar, aplicar multas ni exigir que las líneas de micros mejoren las condiciones de traslado de la gente”, agregó.

Mira la programación en Red Uno Play