Jhonny Fernández y su secretario de Obras Públicas declaran por presunto pavimento no ejecutado

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se presentó este martes antes de las 12:30 ante dependencias de la Delcc, en la zona del Plan Tres Mil, para prestar su declaración informativa dentro de una investigación por presuntas irregularidades en proyectos de pavimentación.

La autoridad municipal fue citada por el Ministerio Público en calidad de denunciado, en el marco de un proceso iniciado por el concejal Manuel Saavedra, quien cuestionó la ejecución de obras que, según la denuncia, figurarían como concluidas sin haberse realizado.

Junto al alcalde también fue convocado el secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna. Ambos deberán responder por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, tipos penales vinculados a un posible daño económico al Estado y a una gestión irregular de recursos públicos.

Antes de ingresar a declarar, Fernández brindó declaraciones a los medios de comunicación y rechazó las acusaciones. Aseguró que se trata de un proceso con motivaciones políticas y sostuvo que las obras observadas sí fueron ejecutadas.

“Como siempre, con este caso ya son cerca de 60 veces que vengo a la Fiscalía defendiendo temas de interés del pueblo. Y ahora una canallada que no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó. También señaló que la Fiscalía habría verificado en campo la existencia de las obras cuestionadas.

El alcalde sostuvo además que un informe de la Contraloría al que hace referencia el denunciante no constituye un dictamen con sanciones, sino observaciones que según indicó ya fueron respondidas por la Alcaldía.

“Siempre estamos cumpliendo las normas y las leyes. No son denuncias; es un show político que está generando confusión entre los vecinos. El pavimento ya está concluido. Los detalles se van a subsanar y se realizarán las inspecciones correspondientes de toda la obra”, manifestó Luna tras salir de la Felcc, luego de prestar su declaración.

La investigación se encuentra en etapa preliminar y, tras la declaración informativa de las autoridades municipales, el Ministerio Público deberá determinar los siguientes pasos procesales dentro del caso.

Mira la programación en Red Uno Play