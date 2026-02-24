[FOTOS] Un altar con imágenes religiosas: así era la cabaña donde se ocultaba ‘El Mencho’

Un altar con imágenes religiosas, medicamentos para insuficiencia renal y una despensa abastecida con frutas, verduras, carne y pescado formaban parte del entorno cotidiano en el que se resguardaba Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una cabaña del exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club.

EL UNIVERSAL ingresó al inmueble de dos pisos, ubicado en el número 39 del complejo residencial, el cual fue cateado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional tras un operativo por tierra y aire. La chapa de la puerta principal fue forzada por los militares. De acuerdo con la versión oficial, el capo huyó del lugar y posteriormente fue localizado entre los matorrales.

El Mencho descansó y se ocultó de manera estratégica. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

En el interior, la escena contrastaba con la imagen pública del jefe criminal. En una de las cuatro recámaras, desordenadas y con ropa y artículos personales, se encontraba un altar con figuras de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Chárbel, además de una carta fechada en enero de 2026 con un fragmento del Salmo 91. También había un libro de oración dedicado a Santa Rita de Casia y un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús.

Autoridades confirmaron que Oseguera Cervantes padecía insuficiencia renal. En la vivienda se encontró el medicamento Tationil Plus, utilizado como complemento terapéutico en tratamientos de esta enfermedad.

En la cabaña había imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Chárbel y San Judas Tadeo. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

El operativo

Vecinos relataron que alrededor de las 7:20 horas comenzaron a escuchar disparos en la parte posterior del fraccionamiento. “Córrele que se nos escapa”, escucharon decir a los militares, según narró una residente que prefirió el anonimato por seguridad.

El enfrentamiento se extendió hacia la zona conocida como Alta Gracia y Rancho El Pinto, en el cerro cercano, donde se concentraron las detonaciones durante aproximadamente 45 minutos. Habitantes reportaron la presencia de un helicóptero que realizó disparos desde el aire.

En la cocina se encontraron grandes cantidades de alimentos, sobre todo frutas y verduras. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Bloqueos y violencia regional

Tras el operativo, presuntos integrantes del CJNG realizaron bloqueos carreteros con vehículos incendiados en distintos puntos de los límites entre Michoacán, Guanajuato y Jalisco. En la carretera Yurécuaro-La Piedad fueron visibles al menos cinco tráileres calcinados, mientras que en el entronque con la autopista Morelia-Guadalajara decenas de unidades permanecían varadas.

En la casa también se encontraron medicamentos. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Transportistas, comerciantes y pasajeros quedaron atrapados por horas. Algunos denunciaron que hombres armados incendiaron vehículos y amenazaron a conductores. En Tanhuato, pobladores aprovecharon la situación para saquear un camión con alimento para ganado.

El fraccionamiento que fue el último refugio del capo está rodeado de pinos y jardines y cuenta con varias imágenes religiosas. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Un convoy del Ejército y de la Fiscalía General de Michoacán fue desplegado hacia Sahuayo para reforzar la seguridad en la región.

Un pueblo mágico en tensión

En el centro de Tapalpa, catalogado como Pueblo Mágico, el ambiente permanece tenso. Calles semivacías y negocios cerrados reflejan el temor tras los hechos violentos. Aunque algunos habitantes intentan retomar sus actividades, persiste el miedo a nuevos enfrentamientos.

