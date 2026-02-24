El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que la expansión del narcotráfico y la inseguridad en cualquier país no responde a una supuesta superioridad de las organizaciones criminales, sino a la existencia de complicidades dentro de las estructuras estatales.

“Todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales presentes en su territorio. No hay Estado que no pueda contra los criminales”, afirmó.

Durante sus declaraciones, el mandatario sostuvo que el poder institucional siempre es mayor que el de los grupos delictivos.

Bukele planteó que cuando la criminalidad persiste, el problema radica en fallas internas.

“Si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice o porque partes del Estado son cómplices”, señaló, apuntando a posibles redes de protección o corrupción que impiden enfrentar eficazmente al narcotráfico.

En esa línea, indicó que el primer paso para recuperar la seguridad es depurar las instituciones.

“Una vez que el Estado se libera de la complicidad con la delincuencia y va con fuerza hacia los criminales, los vence”, enfatizó.

Las declaraciones refuerzan la narrativa del gobierno salvadoreño de que la lucha contra el crimen organizado depende principalmente de la decisión política y de la firmeza en la aplicación de la ley, más que de limitaciones estructurales.

