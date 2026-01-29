Brasil intercepta avioneta con más de media tonelada de cocaína que habría salido de Bolivia

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y la Policía Federal (PF) incautaron 501,76 kilos de cocaína tras interceptar una avioneta que habría ingresado a Brasil desde Bolivia y aterrizó en una pista clandestina en la región de Maués, en el estado de Amazonas, a unos 300 kilómetros de Manaus.

Según el reporte oficial de la FAB, la aeronave, un Cessna 210, fue detectada en la madrugada de este martes 27 de enero luego de ingresar al espacio aéreo brasileño sin establecer contacto con los sistemas de control, lo que activó los protocolos de vigilancia del Comando de Operaciones Aeroespaciales (COMAE).

Ante la detección del vuelo irregular, el Comando de Operaciones Aeroespaciales (COMAE) activó las Medidas de Control del Espacio Aéreo y desplegó un helicóptero H-60 Black Hawk para apoyar la intercepción terrestre.

La aeronave realizó un aterrizaje forzoso alrededor de las 07:00 (hora de Brasilia) en una pista no habilitada. En el lugar, los efectivos encontraron el avión, armas de fuego y 15 fardos de cocaína ocultos en el bosque cercano.

Brasil incauta más de media tonelada de cocaína tras interceptar avión procedente de Bolivia. Agencia de La Fuerza Aérea de Brasil

Tras el operativo, la droga incautada fue trasladada por la FAB para su posterior destrucción, mientras que la aeronave fue inutilizada por equipos especializados en tierra.

Desde Brasil señalaron que el operativo forma parte de las acciones contra el narcotráfico aéreo en la Amazonía. Se aguarda un pronunciamiento oficial desde Bolivia sobre el caso.

