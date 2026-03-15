Celulares de Marset podrían revelar quiénes lo ayudaron a operar en Bolivia

La revisión de celulares y otros dispositivos electrónicos incautados durante los operativos contra la organización del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset podría revelar quiénes le brindaron información, apoyo logístico o protección, informó el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol.

Según explicó la autoridad, los equipos fueron secuestrados en distintos domicilios vinculados a la red criminal y actualmente son sometidos a análisis para identificar posibles contactos con autoridades, funcionarios u otras personas que habrían colaborado con la organización.

Millonaria afectación a la red criminal

El comandante indicó que los operativos permitieron generar una afectación económica estimada en 15 millones de dólares a la estructura delictiva.

Entre los bienes incautados se encuentran 10 vehículos, de los cuales cuatro cuentan con blindaje y el resto son unidades de alta gama.

“De los vehículos blindados tenemos uno que presumimos que era utilizado por Marset. Es de nivel 7, el máximo blindaje que existe a nivel mundial”, explicó Sokol.

El jefe policial señaló que este tipo de vehículos son extremadamente costosos y poco comunes en el país, lo que evidencia el poder económico de la organización.

Avionetas, inmuebles y armas

El balance de los operativos hasta el 13 de marzo también incluye la incautación de 16 avionetas, cinco inmuebles de lujo completamente amoblados y 21 armas de fuego.

Además, las fuerzas del orden secuestraron 54 kilos de marihuana, con un valor estimado en 54.000 dólares en el mercado ilegal.

Las autoridades calificaron estas acciones como un golpe estratégico que debilitó la estructura logística y financiera de la organización criminal.

Ocho personas aprehendidas

Durante los operativos fueron aprehendidas ocho personas presuntamente vinculadas con la red de Marset.

Cuatro de ellas fueron detenidas durante el primer despliegue policial y las otras en operativos posteriores de seguimiento.

Este golpe policial coincide con la confirmación de que Sebastián Marset fue trasladado a Estados Unidos, donde se encuentra en una cárcel de máxima seguridad y enfrentará cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

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