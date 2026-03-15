Del “parque de Goku” a la patrulla élite: las propuestas del debate en El Alto

Los candidatos presentaron diversas iniciativas para la gestión municipal, aunque el encuentro también estuvo marcado por momentos de confrontación y propuestas llamativas.

El debate entre candidatos a la Alcaldía de la ciudad de El Alto, organizado por el Tribunal Supremo Electoral, dejó una amplia exposición de propuestas sobre los principales desafíos del municipio, entre ellos salud, educación, seguridad ciudadana y desarrollo productivo.

Durante el segundo bloque del encuentro, los aspirantes presentaron iniciativas orientadas a mejorar los servicios municipales y responder a las necesidades de la población alteña.

Propuestas en salud

Uno de los temas centrales del debate fue el fortalecimiento del sistema de salud municipal. Entre las propuestas destacaron la construcción de hospitales en los 14 distritos de la ciudad y la modernización del sistema de atención para evitar largas filas en los centros médicos.

Algunos candidatos también plantearon la construcción de un hospital materno infantil, proyecto que ya contaría con financiamiento de 20 millones de dólares y un terreno de 5.000 metros cuadrados.

Educación y apoyo social

En el ámbito educativo, los postulantes plantearon diversas iniciativas, entre ellas la entrega de mochilas escolares, la implementación de equipos multidisciplinarios con psicólogos y trabajadoras sociales para apoyar a estudiantes y familias, así como programas de uniformes solidarios.

Otra de las propuestas mencionadas fue recuperar el modelo tradicional del desayuno escolar preparado por madres de familia, quienes recibirían un pago por su trabajo.

Seguridad ciudadana

La seguridad también fue uno de los ejes principales del debate. Los candidatos coincidieron en la necesidad de reforzar la prevención del delito, mediante estrategias como la policía comunitaria en los distritos, el fortalecimiento del serenazgo vecinal y la instalación de cámaras de vigilancia conectadas a un centro de monitoreo en la zona de La Ceja.

Incluso se propuso la creación de una patrulla élite municipal para enfrentar la delincuencia en la urbe alteña.

Desarrollo e industrialización

El desarrollo productivo fue otro punto destacado en las exposiciones. Algunos aspirantes plantearon impulsar la industrialización en El Alto para generar empleo y atraer inversiones mediante zonas económicas especiales.

También se mencionaron iniciativas para industrializar residuos sólidos, producir combustibles a partir de plásticos y fortalecer proyectos productivos.

Propuestas llamativas

El debate también dejó propuestas que llamaron la atención del público, como el desarrollo de aplicaciones tecnológicas para combatir la corrupción y mejorar los servicios municipales, así como la construcción de un parque temático inspirado en el personaje Goku de la serie Dragon Ball, pensado como un espacio de recreación y generación de empleo.

Otro planteamiento fue la creación de un banco municipal destinado a financiar proyectos productivos y reactivar la economía local.

Ambiente de tensión y evaluación

El encuentro estuvo marcado por momentos de confrontación entre algunos candidatos, quienes intercambiaron acusaciones sobre su trayectoria política.

Sin embargo, varios participantes señalaron que el debate fue un espacio importante para informar a la población y permitir que los ciudadanos conozcan las propuestas antes de las elecciones subnacionales.

Apoyo de las barras

A la salida del evento, simpatizantes de distintos candidatos aguardaban en las afueras del recinto para recibirlos con aplausos, cánticos y arengas, mostrando el respaldo de sus militantes.

Los aspirantes coincidieron en que este tipo de encuentros permiten que la ciudadanía decida su voto con mayor información de cara a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, en las que más de un millón de electores alteños elegirán a su próxima autoridad municipal.

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