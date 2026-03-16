Anillo de laderas y menos impuestos: la propuesta de Roca para La Paz

Durante su exposición en el debate rumbo a la Alcaldía de La Paz, el candidato Miguel Roca, de la agrupación Somos La Paz, presentó este domingo una serie de propuestas centradas en mejorar la movilidad urbana, fortalecer los recursos municipales y reducir la burocracia en la administración edil.

Uno de los principales proyectos planteados por Roca es la reconstrucción del anillo de las laderas, una infraestructura que —según explicó— permitirá conectar distintos barrios de la ciudad y aliviar la congestión vehicular en el centro paceño.

“Reconstruyendo el anillo de las laderas vamos a unir nuestros barrios y descongestionar el centro”, afirmó.

El candidato también propuso un reordenamiento del sistema de transporte con el objetivo de eliminar el denominado “trameaje” y mejorar el servicio para los usuarios.

En relación con el sistema de transporte por cable, Roca planteó que el teleférico vuelva a tener un enfoque metropolitano y deje de depender de decisiones políticas del nivel central.

En el ámbito económico, el candidato aseguró que buscará recuperar recursos para el municipio, entre ellos los provenientes del impuesto a la cerveza, con el fin de fortalecer el presupuesto local.

Asimismo, anunció que su propuesta incluye reducir impuestos municipales vinculados a propiedades, vehículos y transferencias.

“Vamos a poner orden en los impuestos, bajando los impuestos a la propiedad, a los vehículos y a las transferencias”, explicó.

Roca también planteó reformas administrativas para agilizar los trámites municipales y reducir la burocracia en la aprobación de proyectos.

En el área social, el candidato propuso mejorar la infraestructura educativa e incorporar talleres de idiomas para ampliar las oportunidades de los jóvenes.

Finalmente, anunció que incrementará el presupuesto destinado a la atención de animales domésticos y ampliará los servicios municipales de zoonosis en distintos macrodistritos.

“Vamos a incrementar significativamente el presupuesto y desconcentrar los servicios de zoonosis en toda la ciudad”, concluyó.

Los debates entre candidatos forman parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales y buscan que la población conozca de manera directa las propuestas, planes de gobierno y posiciones de los postulantes a cargos departamentales y municipales.

La ciudadanía acudirá a las urnas el próximo 22 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones subnacionales en todo el país. En esa jornada, los bolivianos elegirán a gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales, autoridades que estarán a cargo de la gestión pública en los diferentes niveles territoriales durante el próximo periodo de gobierno.

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