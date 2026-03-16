Iturralde se define como "guerrero de los Andes" y promete una inversión histórica de $us 1.650 millones

Xavier Iturralde, candidato por la sigla ASP, irrumpió en el debate municipal con un discurso confrontacional hacia la actual gestión, presentándose no como un político tradicional, sino como un ciudadano "víctima de la burocracia y la extorsión". Bajo el lema "Visión y Coraje", Iturralde centró su plan de gobierno en la eficiencia del gasto y la inyección masiva de capital externo.

El candidato fue enfático al señalar que actualmente el 90% de los recursos municipales se "despilfarran" en funcionamiento, dejando apenas un 10% para obras, una relación que prometió invertir radicalmente.

Los tres pilares de la transformación

La propuesta de Iturralde se resume en una estructura que busca convertir a La Paz en una potencia económica regional:

Obras por cinco: Iturralde asegura que, mediante la reducción del gasto corriente, el municipio dispondrá de entre 800 y 1.000 millones de bolivianos anuales para infraestructura en salud, educación y gestión de riesgos. Dinero para los paceños: Su segundo pilar se basa en el alivio fiscal. Propuso la eliminación de impuestos administrativos y la creación de leyes de incentivo para la construcción, la industria y el turismo. "Vamos a eliminar la burocracia que frena las licencias de funcionamiento", afirmó. La Paz al siete: Es su propuesta más ambiciosa. Plantea captar una inversión de 1.650 millones de dólares para que la economía paceña crezca a un ritmo del 7% anual, lo que generaría, según sus cálculos, 35.000 nuevos empleos cada año.

Contra la "burocracia ineficiente"

Iturralde apeló al sentimiento de cansancio del electorado paceño, asegurando que su gestión no permitirá más extorsiones en las oficinas municipales. "Soy un amante de La Paz y, como ustedes, estoy cansado", sentenció al cerrar su intervención, posicionándose como la opción para quienes buscan un cambio drástico en el modelo de administración pública.

La viabilidad de captar más de 1.600 millones de dólares en inversión fue uno de los puntos que generó mayor curiosidad entre los analistas presentes, quienes esperan ver cómo desglosará estas cifras en las rondas de preguntas.

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