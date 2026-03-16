Durante el segundo bloque del debate de candidatos a la Alcaldía de La Paz, el postulante Jorge Dulon Fernández, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), presentó su plan de gobierno enfocado en economía, transparencia, transporte y modernización de servicios municipales.

El candidato afirmó que una de sus principales propuestas será la creación del Instituto Municipal de la Transparencia y la Integridad “Manos Limpias”, una entidad que —según explicó— permitirá mejorar el control del gasto público.

“Vamos a crear el Instituto Municipal de la Transparencia y la Integridad ‘Manos Limpias’. A partir de eso se va a reducir la corrupción. Ojo, la corrupción no se puede eliminar; en ninguna parte del mundo se puede eliminar totalmente”, sostuvo.

Repactar la deuda y fortalecer alianzas público-privadas

Dulon también planteó repactar la deuda municipal y fortalecer las alianzas público-privadas como mecanismo para impulsar obras y mejorar servicios.

“Vamos a fortalecer el concepto de alianza público-privada. Yo he sido proyectista de la ley de APP y vamos a impulsar proyectos como luminarias, fotomultas, parqueos tarifados, terminales y proyectos culturales y turísticos”, explicó.

El candidato también mencionó que evaluará el impacto del planteamiento del 50/50 en la distribución de recursos propuesto por el Gobierno central.

Propuesta para reconocer a La Paz como sede de Gobierno

Entre sus propuestas institucionales, Dulon anunció que presentará un proyecto para reforzar el reconocimiento de La Paz como sede de Gobierno, con el objetivo de acceder a mayores recursos para la ciudad.

“Estoy presentando un proyecto de ley nacional para poder reconocer a la ciudad de La Paz como sede de gobierno, para que nos den recursos en ese sentido”, indicó.

Asimismo, planteó mejorar la ley de uso de suelos, actualizar el mapa de riesgos y avanzar en la digitalización de trámites municipales.

Transporte integrado en la ciudad

En materia de movilidad urbana, el candidato propuso implementar un sistema de transporte integrado que articule distintos servicios de la ciudad.

“Vamos a establecer un sistema de transporte integrado entre el transporte municipal, el Mi Teleférico, el transporte sindicalizado y el transporte libre. Tenemos acuerdos para eliminar los trameajes y mejorar el servicio”, afirmó.

Infraestructura educativa y coordinación institucional

En los temas de educación y salud, Dulon aseguró que su plan contempla modernizar la infraestructura de las unidades educativas y fortalecer la coordinación con el Gobierno central y la Gobernación.

“Vamos a modernizar estos servicios mediante alianzas estratégicas con el Gobierno y la Gobernación”, concluyó.

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