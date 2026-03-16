Mario Silva propone farmacias municipales y un banco edil para impulsar la economía paceña

Durante el debate por la Alcaldía de La Paz, el candidato Mario Silva, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó propuestas centradas en salud, educación técnica y desarrollo económico para el municipio.

El postulante afirmó que su candidatura surge del respaldo de distintos sectores sociales, entre ellos gremiales, artesanos, transportistas, trabajadores de mercados y oficios independientes.

“Soy candidato a la alcaldía porque los sectores sociales me lo pidieron”, señaló al iniciar su intervención.

Farmacias municipales y atención permanente

En el área de salud, Silva propuso crear farmacias populares municipales para facilitar el acceso a medicamentos a la población.

También planteó ampliar los servicios de salud las 24 horas del día, los siete días de la semana, además de incrementar ítems médicos y especialidades para mejorar la atención en el municipio.

Fortalecer el bachillerato técnico

En el ámbito educativo, el candidato propuso fortalecer el bachillerato técnico humanístico (BTH) en unidades educativas que cuenten con infraestructura adecuada.

Según explicó, el municipio debería invertir en maquinaria y equipamiento técnico, como tornos y equipos de carpintería, para mejorar la formación productiva de los estudiantes.

Silva señaló que actualmente son pocas las unidades educativas que cuentan con estas condiciones en la ciudad, por lo que planteó ampliar este modelo educativo.

Propuesta de banco municipal

En materia económica, el candidato propuso crear un banco municipal, iniciativa que busca impulsar el desarrollo productivo y facilitar financiamiento.

También planteó aplicar el impuesto a las transferencias de vehículos (IT) para incentivar que más propietarios realicen estos trámites en la ciudad de La Paz, lo que permitiría incrementar los ingresos municipales.

Con estas medidas, Silva afirmó que su plan busca fortalecer los servicios públicos, impulsar la formación técnica y generar recursos para el desarrollo económico del municipio.

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