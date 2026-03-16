Silva propone bajar el impuesto vehicular para aumentar ingresos

Durante la ronda de preguntas del debate por la Alcaldía de La Paz, el candidato Mario Silva, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), explicó su propuesta de reducir temporalmente el impuesto a la transferencia de vehículos (IT) para incrementar los ingresos municipales.

El planteamiento surgió tras una consulta del candidato Carlos Palenque, quien cuestionó la propuesta señalando que implicaría crear nuevos impuestos.

Silva respondió que su iniciativa busca lo contrario: reducir temporalmente el tributo para atraer a propietarios de vehículos que actualmente registran sus motorizados en otros municipios.

“El IT es un impuesto a la transacción vehicular. Vamos a ponerlo en cero por medio año o un año para que todos los vehículos vengan a tributar a La Paz y así obtener más recursos”, explicó.

Según el candidato, actualmente muchos vehículos están registrados en municipios cercanos como Achacachi, Patacamaya o Pucarani, lo que impide que esos recursos ingresen a las arcas municipales de La Paz.

“Ellos tributan en otros municipios y lo que buscamos es traer esos ingresos a La Paz”, añadió.

Relación con el sector del transporte

Durante otra consulta, el candidato Rodrigo Rivera preguntó sobre su relación con el sector transportista.

Silva recordó su trayectoria sindical.

“He sido ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo”, afirmó.

Coordinación con sectores sociales

Ante una consulta del candidato Fernando Valencia sobre conflictos entre transportistas y ciudadanía, Silva sostuvo que su eventual gestión buscará acuerdos entre distintos sectores sociales.

“Voy a ser el alcalde de los paceños, incluyendo gremiales y artesanos. Vamos a coordinar con todos para unir a La Paz”, señaló.

Acceso a espacios deportivos

El candidato Óscar Sogliano preguntó sobre el acceso a canchas deportivas en la ciudad.

Silva respondió que estos espacios deberían permanecer abiertos para la población, especialmente para los jóvenes.

“Me gustaría que los campos deportivos estén abiertos 24-7 para nuestros jóvenes”, afirmó.

Transporte metropolitano

En respuesta a una consulta del candidato Isaac Fernández, Silva planteó avanzar hacia una integración metropolitana del transporte entre La Paz y El Alto.

“Lo que hay que hacer es metropolizar el transporte y coordinar entre ambos municipios”, indicó.

Control del trameaje

Finalmente, ante una consulta del candidato Jhonny Plata sobre el control del trameaje, Silva sostuvo que el problema puede resolverse mediante diálogo y coordinación institucional.

“El trameaje no es difícil de resolver, es cuestión de dialogar y aplicar las normas con la policía y los vecinos”, concluyó.

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