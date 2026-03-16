“Tuvimos una de las gestiones más eficientes”: Sogliano responde a críticas de Plata

Durante la ronda de preguntas del debate por la Alcaldía de La Paz, el candidato Óscar Sogliano, de APB Súmate, respondió a cuestionamientos de sus contrincantes sobre su rol en la gestión municipal, la burocracia, el transporte y el uso del presupuesto.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando el candidato Jhonny Plata cuestionó su permanencia durante años en la administración municipal y le preguntó si recién ahora identificaba los problemas de la Alcaldía.

En su respuesta, Sogliano defendió su desempeño como autoridad municipal.

“Cuando yo era subalcalde no vivíamos las cosas que vivimos ahora. Tuvimos una de las gestiones más eficientes y recuperamos más de 65 hectáreas por año de áreas verdes que estaban en manos de loteadores y avasalladores”, afirmó.

El candidato también criticó el rol de Plata en su programa radial.

“Mientras en tu programa ‘Proteste Ya’ solamente se quejaban y tú escuchabas esas quejas, no ayudabas al municipio para solucionar esos mismos problemas de tus vecinos”, sostuvo.

Trámites y burocracia

Ante una consulta del candidato Waldo Albarracín sobre la demora en los trámites municipales, Sogliano atribuyó el problema a la burocracia.

“La burocracia es sinónimo de corrupción”, afirmó.

El candidato señaló que su propuesta contempla digitalizar los trámites municipales, permitiendo realizar procesos como licencias, catastro o permisos de construcción desde un teléfono celular.

Transporte y orden urbano

El candidato Mario Silva consultó si estaría dispuesto a enfrentar al sector del transporte para ordenar la ciudad.

Sogliano respondió que dialogará con los transportistas, pero aseguró que se hará cumplir la normativa.

“Voy a dialogar, pero la ley se cumple y vamos a eliminar el trameaje”, afirmó.

También propuso implementar buses eléctricos pequeños para conectar las laderas con la red de transporte urbano.

Reingeniería del presupuesto municipal

Consultado por Rodrigo Rivera sobre las prioridades presupuestarias, el candidato sostuvo que el municipio deberá aplicar una reingeniería financiera ante la reducción de recursos.

Señaló que actualmente se destinan 160 millones de bolivianos al alquiler de edificios municipales, gasto que podría reducirse.

“Si hacemos estos recortes podemos generar más de 250 millones de bolivianos para invertir en obras, salud y seguridad ciudadana”, afirmó.

Fiscalización y candidatura

El candidato Carlos Palenque cuestionó su labor de fiscalización en los últimos años. Sogliano respondió que fue uno de los concejales que más acciones realizó en ese ámbito.

“He sido el único concejal que ha enviado al Ejecutivo municipal y al propio alcalde al Ministerio Público para rendir cuentas”, sostuvo.

Finalmente, ante una consulta de Fernando Valencia sobre su candidatura mientras ejerce como concejal, Sogliano afirmó que su postulación se encuentra dentro de la normativa.

“No utilizo movilidad del Gobierno Municipal. La ley me permite ser candidato y no hago nada fuera de la normativa”, aseguró.

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