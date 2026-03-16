“Nuestra meta es recuperar la ciudad maravilla”: Rivero expone su plan municipal para La Paz

Durante el debate por la Alcaldía de La Paz, el candidato Carlos Nemo Rivero Auza, de Alianza Patria Sol, presentó propuestas orientadas a seguridad ciudadana, transporte, salud y prevención de riesgos.

El postulante inició su intervención con críticas a la clase política tradicional y afirmó que su objetivo será recuperar la ciudad.

“Los políticos tradicionales ven a la alcaldía y las necesidades de los paceños como otra oportunidad más de enriquecerse. Nosotros no. Nuestra meta es recuperar la ciudad maravilla”, señaló.

Cambios en la gestión de riesgos

Uno de los ejes de su propuesta es modernizar los sistemas de prevención de deslizamientos y emergencias naturales.

Rivero cuestionó los mecanismos actuales utilizados para monitorear movimientos de tierra en la ciudad.

“Se acaba el uso de botellas de plástico como instrumento de medición de deslizamientos”, afirmó.

El candidato también planteó revisar los permisos de construcción para evitar edificaciones en zonas de riesgo.

Orden en transporte y retorno del PumaKatari

En materia de movilidad urbana, Rivero propuso ordenar el sistema de transporte, combatir el trameaje y controlar el ingreso de minibuses de otros municipios.

Asimismo, anunció el retorno de los buses PumaKatari como parte del sistema municipal de transporte.

Seguridad ciudadana

El candidato también planteó fortalecer la vigilancia en la ciudad, mediante la instalación de cámaras en funcionamiento, patrullaje permanente y serenos.

Además, propuso dotar a la Guardia Municipal y a la Policía de vehículos livianos para mejorar la respuesta ante emergencias.

Hospitales y mejoras en educación

En el área de salud, Rivero anunció la construcción de tres hospitales de segundo nivel, entre ellos en San Antonio y Chasquipampa, además de mejorar la infraestructura de centros médicos y el acceso a medicamentos.

En educación, señaló que su plan incluye mejorar las condiciones de las unidades educativas, garantizar desayunos escolares nutritivos y renovar mobiliario escolar.

Emprendimiento y turismo

Finalmente, el candidato propuso impulsar el emprendimiento gastronómico como parte de una estrategia que combine cultura, turismo y economía local.

También planteó reactivar el programa de las “Cebras” como embajadoras de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la identidad paceña.

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