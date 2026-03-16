“¿Por qué niegas a tu compadre Evo Morales?”: la pregunta de Arias a Dockweiler

Uno de los momentos más confrontacionales del debate rumbo a la Alcaldía de La Paz se registró cuando varios candidatos dirigieron preguntas al postulante César Dockweiler, de la agrupación Innovación Humana, centradas en su relación con el proyecto del teleférico y su pasado político con el Movimiento Al Socialismo (MAS).

El primer cuestionamiento fue planteado por Carlos Rivera, quien preguntó cuánto dinero propio había invertido Dockweiler en el sistema de transporte por cable, luego de que el candidato se atribuyera su creación.

En respuesta, Dockweiler defendió el proyecto y lo calificó como una de las iniciativas de movilidad urbana más importantes a nivel internacional.

“El teleférico es el proyecto de movilidad urbana más importante de la década a nivel mundial y ya ha transportado más de 650 millones de personas con tranquilidad, comodidad y seguridad”, afirmó.

Posteriormente, el candidato Iván Arias lo cuestionó sobre su relación con el expresidente Evo Morales: “¿Por qué niegas a tu compadre Evo Morales?”. Dockweiler evitó responder directamente y prefirió centrar su intervención en propuestas vinculadas al turismo.

Las críticas continuaron cuando el candidato Raúl Daza cuestionó el financiamiento de las iniciativas planteadas por Dockweiler y el gasto en su campaña. El postulante respondió señalando que una de las claves será eliminar la corrupción en la administración municipal.

También sostuvo que la eficiencia en servicios municipales y la participación del sector privado permitirán generar recursos para ejecutar proyectos.

Otro momento de tensión se produjo cuando Miguel Roca lo acusó de atribuirse la autoría del teleférico, recordando que la idea había sido planteada anteriormente.

“Palabras necias, oídos sordos”, respondió Dockweiler, insistiendo en que la iniciativa surgió de su propuesta ante la necesidad de mejorar la movilidad urbana en la ciudad.

Las preguntas también abordaron el uso de símbolos relacionados con el sistema de transporte por cable durante la campaña. Dockweiler aseguró que no utiliza la marca oficial del sistema, sino un emblema que representa innovación.

“Ese símbolo significa innovación. Es la mayor innovación que ha mejorado la vida de los vecinos y le ha dado calidad en su transporte”, afirmó.

En otro momento del debate, el candidato evitó responder una pregunta relacionada con los hechos políticos de 2019, señalando que el espacio debía centrarse en propuestas y no en discusiones del pasado.

Finalmente, Dockweiler también respondió a críticas sobre la subvención al transporte público, argumentando que este tipo de apoyo estatal es común en distintos servicios esenciales.

El bloque concluyó con varios intercambios tensos entre los candidatos, marcados por cuestionamientos sobre la autoría del teleférico, el financiamiento de propuestas y la trayectoria política del postulante.

Los debates entre candidatos forman parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales y buscan que la población conozca de manera directa las propuestas, planes de gobierno y posiciones de los postulantes a cargos departamentales y municipales.

La ciudadanía acudirá a las urnas el próximo 22 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones subnacionales en todo el país. En esa jornada, los bolivianos elegirán a gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales, autoridades que estarán a cargo de la gestión pública en los diferentes niveles territoriales durante el próximo periodo de gobierno.

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