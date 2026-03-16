“La Paz no se cae”: el plan de Dockweiler para la prevención de riesgos

Durante su exposición en el debate rumbo a la Alcaldía de La Paz, el candidato por la agrupación Innovación Humana, César Dockweiler, presentó este domingo su propuesta denominada “La Paz no se cae”, enfocada en la prevención de riesgos, la seguridad ciudadana y la modernización de la ciudad mediante innovación tecnológica.

Dockweiler señaló que su plan busca cambiar la forma de gestión municipal para enfrentar problemas estructurales como inundaciones, deslizamientos y deterioro de la infraestructura urbana.

En materia de gestión de riesgos, Dockweiler planteó un programa integral para evitar emergencias como las inundaciones y deslizamientos que afectan a distintos barrios de la ciudad.

“Tendremos un programa y el programa es ‘La Paz no se cae’, prevención de riesgos. Ya no permitiremos que nuestros ríos inunden las casas ni que los cerros se caigan generando temor en nuestros vecinos”, señaló.

En el ámbito de seguridad ciudadana, propuso el plan “La Paz iluminada y segura”, que contempla el cambio de más de 100.000 luminarias a tecnología LED.

“Cambiaremos más de 100.000 luces LED sin pedir el POA de los vecinos ni endeudar a la ciudad”, afirmó.

Dockweiler también presentó propuestas para generar empleo juvenil mediante programas de innovación y emprendimiento, además de la creación de un centro de tecnología para impulsar oportunidades laborales.

En cuanto a movilidad urbana, el candidato planteó ampliar la red de vialidad mediante la construcción de colectores que permitan conectar distintos sectores de la ciudad.

“Quince conectores en la ciudad nos permitirán pasar desde el norte al sur en 30 minutos”, explicó.

También anunció medidas para mejorar el estado de las vías y facilitar la circulación vehicular.

“Tendremos calles expeditas, calles sin huecos a través de nuestro programa ‘Sin baches ni parches’ y eliminaremos el parqueo tarifado”, aseguró.

Los debates entre candidatos forman parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales y buscan que la población conozca de manera directa las propuestas, planes de gobierno y posiciones de los postulantes a cargos departamentales y municipales.

La ciudadanía acudirá a las urnas el próximo 22 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones subnacionales en todo el país. En esa jornada, los bolivianos elegirán a gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales, autoridades que estarán a cargo de la gestión pública en los diferentes niveles territoriales durante el próximo periodo de gobierno.

Mira la programación en Red Uno Play