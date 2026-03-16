Analistas valoran el debate en La Paz, pero observan falta de visión de ciudad a largo plazo

La participación de los candidatos en el reciente debate rumbo a la Alcaldía de La Paz fue valorada como un ejercicio democrático, aunque analistas señalaron que faltó una visión de ciudad a largo plazo y mayor profundidad en las propuestas presentadas.

El analista político Franklin Pareja destacó que la presencia de los postulantes permitió que la ciudadanía observe el perfil y el carácter de quienes buscan gobernar la ciudad.

“La participación es importante porque es un acto democrático en el cual todos los candidatos tienen que someterse a una examinación ciudadana si desean representarnos”, afirmó.

Sin embargo, también observó que la confrontación entre algunos candidatos derivó en alusiones personales que no necesariamente aportaron al debate de propuestas.

Por su parte, el economista Gonzalo Chávez consideró que, pese a la gran cantidad de propuestas presentadas, faltó plantear una visión clara sobre el futuro de la ciudad.

“Se han hecho muchas propuestas vinculadas a impuestos, organización urbana o administración municipal, pero lo que no he notado son objetivos o visiones ordenadoras para la ciudad”, señaló.

Chávez sostuvo que las ciudades necesitan proyectos que generen identidad y expectativas en la población.

Pareja coincidió en que varios candidatos coincidieron en los principales problemas que enfrenta el municipio, como la seguridad, el empleo, el tráfico urbano y la prevención de riesgos.

“Cuando escuchas a los candidatos, ves que todos tienen denominadores comunes: seguridad, empleo, tráfico urbano o riesgos. Eso refleja la realidad objetiva de los problemas que tiene la ciudad”, explicó.

Ambos analistas también coincidieron en que el escenario electoral en La Paz se mantiene abierto y sin un candidato claramente favorito.

Pareja advirtió que esta fragmentación podría tener efectos en la gobernabilidad municipal si el próximo alcalde no logra construir mayorías en el Concejo Municipal.

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