“Tu pregunta es absurda”: Roca rechaza cuestionamiento de Dulon sobre su trabajo legislativo

La última ronda de preguntas del debate rumbo a la Alcaldía de La Paz estuvo marcada por fuertes cruces verbales protagonizados por el candidato Miguel Roca, de la agrupación Somos La Paz, quien defendió sus propuestas de autonomía municipal y lanzó críticas a otros postulantes.

El intercambio comenzó cuando el candidato Jorge Dulón cuestionó su gestión como diputado por la zona de San Antonio y Hampaturi. Roca respondió señalando que el trabajo legislativo no consiste en ejecutar obras municipales.

“¿Acaso el Parlamento Nacional hace leyes para arreglar calles o barrios? Esa pregunta es absurda”, replicó.

Otro momento de tensión se produjo cuando el candidato César Dockweiler cuestionó su propuesta de asumir la gestión del teleférico desde el municipio. Roca defendió la idea argumentando que el transporte es una competencia municipal y criticó que el sistema esté bajo control del gobierno central.

“Creo en la autonomía. Es absurdo que una competencia fundamental de los gobiernos municipales como el transporte lo maneje el gobierno central”, sostuvo.

Roca también protagonizó un cruce con el actual alcalde Iván Arias, quien le consultó si apoyaría la organización de los Juegos Bolivarianos en la ciudad.

“Claro que sí voy a apoyar al deporte, pero la plata del deporte tiene que ir al deporte y no a una burocracia inflada”, respondió.

En la ronda final, el candidato reiteró su propuesta de reducir algunos impuestos municipales y compensar los ingresos mediante la recuperación de recursos del impuesto a la cerveza.

La última parte del bloque cerró con nuevos intercambios entre los candidatos, en un debate marcado por críticas sobre gestión municipal, autonomía y manejo de recursos públicos.

Los debates entre candidatos forman parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales y buscan que la población conozca de manera directa las propuestas, planes de gobierno y posiciones de los postulantes a cargos departamentales y municipales.

La ciudadanía acudirá a las urnas el próximo 22 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones subnacionales en todo el país. En esa jornada, los bolivianos elegirán a gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales, autoridades que estarán a cargo de la gestión pública en los diferentes niveles territoriales durante el próximo periodo de gobierno.

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